Gli acquisti delle azioni della Banca Popolare di Vicenza mediante provvista fornita dalla stessa banca sono contrarie al divieto contenuto nel codice civile (art. 2358) di finanziare gli acquisti di azioni di società per azioni. Lo ha stabilito il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Imprese, decidendo su di un contenzioso promosso da un azionista di Popolare di Vicenza sulla nullità delle così dette "operazioni baciate". Il Tribunale, secondo quanto riporta lo Studio legale SAT di Padova che ha assistito l'azionista, ha chiarito che il divieto si estende anche alle società cooperative, quale era Popolare di Vicenza all'epoca dei fatti, ed in particolare alle banche popolari. Il verdetto arriva dopo circa tre anni di processo. Nel caso specifico si trattava di un collocamento di azioni proprie della banca, con finanziamento collegato per circa 1,4 milioni di euro.



Il collegamento tra finanziamento e acquisto di azioni è stato considerato dimostrato grazie alla vicinanza temporale tra le due operazioni e vista anche la conferma, in sede testimoniale, della strumentalità del finanziamento da parte dei funzionari della banca. La conseguenza della nullità è la liberazione dell'azionista dall'obbligo di restituire le somme utilizzate per comprare le azioni.

«Si tratta di un precedente fondamentale – secondo l'avvocato Mario Azzarita dello Studio legale SAT - nella delicata vicenda delle Banche Venete, che si spera possa aprire la strada ad una definitiva soluzione uniforme delle operazioni baciate da parte della procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa». «Il Tribunale – aggiunge - mette altresì incidentalmente in dubbio anche la validità dei finanziamenti per l'acquisto di obbligazioni convertibili della banca (specificamente per quelle obbligazioni emesse in sede di aumento di capitale 2013). Anche queste operazioni potrebbero essere prive di una causa meritevole e, dunque, nulle, così come gli acquisti di azioni».