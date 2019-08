mandato

Imposte: Banche responsabili se non informano sulla mancata esecuzione dell'F24

Corte di cassazione - Sentenza 31 luglio 2019 n. 20640

Le banche hanno l'obbligo di informare tempestivamente il cliente se qualcosa va storto nel pagamento delle imposte col modello F24. Se non lo fanno devono risarcire il contribuente entrato nel mirino della Agenzie delle Entrate per i pregiudizi subiti. Lo ha stabilito la Prima Sezione della Corte di cassazione, ordinanza n. 20640 di oggi, accogliendo il ricorso di una correntista della Banca di Credito Cooperativo di Roma che non era riuscita a pagare l'Irpef ricevendo dopo poco una cartella dal ...

