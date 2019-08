banca

Imprese, home banking senza controlli rafforzati per le banche

Corte di cassazione - Sentenza 31 luglio 2019 n. 20639

La banca, nel caso Unicredit, non risarcisce l'azienda cliente per l'utilizzo fraudolento dell'home banking da parte di un suo collaboratore autorizzato a fare bonifici ed in possesso dei relativi codici. Né sull'istituto grava un obbligo di vigilanza sulla corrispondenza tra coordinate bancarie dei conti correnti e soggetti beneficiari dei pagamenti. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 20639 di oggi, rigettando il ricorso di una Srl. La società durante un controllo aveva ...

