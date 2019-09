Si apra "una stagione diversa, che dica basta ai facili slogan e ad una comunicazione sempre tendente a semplificare questioni e temi che invece devono essere illustrati per la loro complessità e risolti con proposte a medio-lungo termine". E si abbandoni "il metro di giudizio esclusivamente quantitativo" sul funzionamento della giustizia nel nostro Paese, riaffermando invece "la centralità dello Stato di diritto e della tutela dei diritti delle persone". E' quanto auspica l'Associazione nazionale forense, nel formulare i migliori auguri di buon lavoro al Presidente del Consiglio e a tutti i ministri.

"Quello sulla durata dei processi è un refrain consumato, si intervenga sui codici di rito solo se necessario e spiegando il perché una norma non funziona, ma senza mai sacrificare i diritti fondamentali, i diritti umani e il diritto di difesa", afferma il segretario generale dell'Associazione Nazionale Forense Luigi Pansini, che chiede al governo anche "innovazioni coraggiose" per i professionisti.