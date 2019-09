L'avvio di un tavolo di confronto per "un'analisi congiunta" dei provvedimenti sulla giustizia "che terminerà entro settembre". E' stato questo l'esito del primo incontro, al ministero della Giustizia, fra il Guardasigilli, Alfonso Bonafede, e il vice segretario del Pd e suo predecessore, Andrea Orlando, sulle questioni inerenti la Giustizia nella prospettiva del nuovo governo Conte. E tra i due interlocutori è stata "condivisa la consapevolezza dellapriorità della drastica riduzione dei tempi del processo civile e penale". L'incontro, durato più di 2 ore "si è svolto in un clima

cordiale e costruttivo", come sottolinea una nota del ministero della Giustizia.