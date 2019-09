La scorsa settimana si erano sentiti solo al telefono ed era stata una conversazione cordiale. A quel primo contatto ha fatto seguito un faccia a faccia tra il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e il suo predecessore Andrea Orlando, vice segretario del Pd. Oggetto le riforme che riguardano la giustizia, che sembra diventare il primo terreno su cui i due partiti che compongono la nuova maggioranza cercano di raggiungere l'intesa. Si parte da posizioni che certo non coincidono. Basta pensare che uno dei primi impegni attuati da Bonafede, quando per la prima volta mise piede in via Arenula con il primo governo Conte, fu lo stop alla riforma Orlando sulle intercettazioni, con l'intenzione più volte affermata di non farla mai entrare in vigore. E che contro la sospensione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio, fortemente voluta da Bonafede - efficace dal primo gennaio del 2020 - il Pd ha dato battaglia in Parlamento.

Ma adesso la volontà di dialogo è reale. E nel primo colloquio a vista tra Bonafede e Orlando si è tradotta nella decisione di avviare un tavolo di confronto su tutte le riforme in campo. L'intenzione dichiarata è chiudere in tempi stretti: tirare le fila e dunque arrivare a una conclusione entro la fine del mese. Partendo da una consapevolezza comune: la priorità condivisa è arrivare alla "drastica riduzione" dei tempi del processo civile e penale, come sottolinea un comunicato diffuso da via Arenula all'esito dell'incontro, durato più di due ore. Era questo l'obiettivo anche della riforma presentata da Bonafede e approvata dal precedente governo "salvo intese", una formula dietro la quale si celavano le fortissimi tensioni con la Lega insoddisfatta di quel testo perchè ritenuto troppo blando. Da quell'articolato intende invece ripartire il Guardasigilli. "Con la riforma della giustizia l'80% dei processi penali dovrebbe finire entro 4 anni", ha detto Bonafede intervistato da Bruno Vespa a Porta a Porta. E ha confermato che oltre all'intervento sui processi civili e penali, si procederà anche alla riforma del Csm, per la cui composizione il testo di Bonafede prevede in prima battuta il sorteggio e poi l'elezione tra i candidati estratti.