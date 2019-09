successioni

Lascito testamentario, niente assistenza gratuita: l'Ospedale di Procida torna ai discendenti

Corte di cassazione - Sentenza 19 settembre 2019 n. 23384

Dopo 70 anni dalla morte del medico procidano Domenico Scotto Lachianca, gli immobili lasciati con testamento olografo all'Ospedale civico dell'isola, nominato erede universale, tornano ai discendenti. Per la Corte di cassazione, sentenza n. 23384 di oggi, che ha definitivamente respinto il ricorso dell'Ospedale, non è stato rispettato il vincolo testamentario che prevedeva l'obbligo di fornire assistenza gratuita ai non abbienti. Dal 1981, infatti, parte dei locali sono stati trasformati in residenza ...

