«Uncat apprezza ed aderisce all'astensione dalle udienze nel processo tributario deliberato dall'Organismo Congressuale forense, anche su sollecitazione della stessa Uncat». Lo comunica l'Unione nazionale delle Camere degli Avvocati tributaristi. Gli Avvocati tributaristi si asterranno dalle udienze dal 1° al 7 ottobre, per sottolineare il disagio e la preoccupazione per la scelta dell'Amministrazione finanziaria di procedere sulla strada degli Indici Sintetici di Affidabilità anche per l'anno 2018, nonostante le ripetute e condivise obiezioni sul metodo e sul merito provenienti da tutte le rappresentanze dei professionisti coinvolti.

Uncat ribadisce che la protesta non riguarda l'opportunità di un nuovo istituto volto alla compliance dichiarativa tra Fisco e Contribuente, ma la concreta attuazione degli ISA, tra susseguenti modifiche regolamentari e tempi ristretti per gli obblighi dichiarativi; senza contare gli esiti incongrui conseguenti alle prime proiezioni effettuate.

Uncat richiama il proprio comunicato dell'11 settembre scorso, nel quale aveva espresso tutte le ragioni tecnico-giuridiche della propria perplessità, chiedendo la disapplicazione degli ISA per l'anno contributivo 2018.

Ragioni ritenute non solo valide ma essenziali per l'avvio - nel riconoscimento di Uncat quale associazione forense specialistica e di riferimento nel settore tributario - della procedura ufficiale di proclamazione dell'astensione da parte dell'Organismo Congressuale Forense.