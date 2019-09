Più di 250 avvocati provenienti da tutta Italia si ritroveranno a Bergamo, il 26, 27 e 28 settembre per l'Assemblea Nazionale dell'Unione Nazionale delle Camere Civili (UNCC), che quest'anno ha scelto come tema principale: "L'avvocato nella crisi e nel rilancio dell'impresa". La prima giornata avrà luogo presso il Teatro Sociale di Bergamo, mentre il secondo giorno di incontri e l'assemblea plenaria conclusiva si terranno a Palazzo Rezzara, presso il Centro Congressi Papa Giovanni Paolo XXIII a Bergamo. All'assemblea prenderanno parte, tra gli altri, il Presidente dell'UNCC Antonio de Notaristefani, il Presidente della Camera Civile di Bergamo Marco Amorese e il Prof. Avv. Stefano Ambrosini dell'Università del Piemonte Orientale.

Il presidente de Notaristefani ricorda che "Dal 2016 ad oggi il Ministero dello Sviluppo Economico ha affrontato più di 150 crisi aziendali, di cui solo il 38% si è concluso positivamente. È chiaro – prosegue - che in questo contesto l'avvocato gioca un ruolo decisivo, affermandosi come il punto di incontro tra le istanze portate avanti da istituzioni, imprese, lavoratori e creditori, nel tentativo di recuperare la continuità aziendale precedente alla crisi".

Nella prima giornata sono previste due sessioni pomeridiane di interventi incentrati sul ruolo dell'avvocato nella crisi d'impresa, sulla tutela concorsuale e sulla ragionevole durata del processo civile.

Nella sessione mattutina della seconda giornata a Palazzo Rezzara, sono invece in programma quattro panel tematici con gli interventi degli avvocati delle Camere Civili aderenti all'UNCC che verteranno su alcune delle questioni di maggiore attualità del settore, come le principali novità sugli orientamenti giurisprudenziali e la responsabilità delle banche nei casi di insolvenza. Il pomeriggio sarà invece dedicato all'equo compenso e al ruolo costituzionale dell'avvocatura. L'incontro vedrà la partecipazione del Consiglio nazionale forense, dell'Organismo congressuale forense, di Cassa forense, e di molte associazioni tra quelle maggiormente rappresentative.

La tre giorni si concluderà il 28 settembre, con l'assemblea plenaria dell'Unione Nazionale delle Camere Civili, presieduta dal presidente Antonio de Notaristefani. L'occasione servirà a fare un bilancio delle iniziative e delle attività intraprese dall'UNCC nell'ultimo anno, con uno sguardo sui progetti che l'associazione ha in programma per il futuro.



