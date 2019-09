Avvocati, le regole tecniche antiriclaccio non si applicano alla difesa

consiglio nazionale forense

Anche per gli avvocati arrivano le disposizioni antiriciclaggio. Il Consiglio nazionale forense ha infatti adottato le "Regole tecniche in materia di procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela e di conservazione". Il documento, pubblicato ieri sul sito del Cnf dopo aver ottenuto il via libera del Comitato di sicurezza finanziaria, segue l'approvazione del Dlgs n. 90/2017, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e si compone di IX Capi e 14 "Regole tecniche".



Particolarmente importante è la regola n. 2: dopo aver rammentato che restano fermi in capo agli Avvocati «gli obblighi in tema di identificazione e di gestione del denaro del cliente», essa infatti indica le attività che non rientrano tra le operazioni sottoposto alla normativa antiriclaggio. E cioè: la consulenza stragiudiziale avente ad oggetto atti e negozi di natura non patrimoniale; l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria o Arbitrale, ivi incluse la mediazione e la negoziazione assistita, e ogni attività a queste prodromica o conseguente, ivi comprese conciliazioni e transazioni; l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza in tutte le procedure di natura amministrativa o tributaria; gli incarichi quali amministratore di sostegno, tutore e curatore; gli incarichi quale arbitro rituale o irrituale, curatore fallimentare e commissario giudiziale; l'incarico di mediatore, fermi restando gli obblighi del Codice Deontologico Forense; l'incarico di custode giudiziario e delegato alle operazioni di vendita.



E infine, con una norma di chiusura: ogni altra operazione, atto o negozio non espressamente riconducibile all'elencazione tassativa di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) del Dlgs 231/2007. Vale a dire: il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi; i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio; i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.



La regola n. 5, invece, individua i clienti a "basso rischio" individuandoli tra: le pubbliche amministrazioni o organismi o enti che svolgono funzioni pubbliche, anche conformemente al diritto UE; le società ammesse alla quotazione su mercati regolamentati nella UE ed extra UE a condizione che non siano situate in Paesi terzi ad alto rischio; i soggetti sottoposti a vigilanza; i clienti con sede legale in aree geografiche a basso rischio. In questi casi è sufficiente «un'attività semplificata di adeguata verifica». Il controllo costante infatti «potrà essere compiuto con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo, anche ad esempio a cadenza triennale per i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente, se del caso, raccogliere una semplice dichiarazione confermativa da parte del cliente che il quadro informativo a questi riferito non è mutato».



La regola 8, nell'ambito del capo dedicato all'"Adeguata verifica della clientela", precisa che l'Avvocato potrà serversi di «procedure strutturate di raccolta e di elaborazione dei dati e delle informazioni, attraverso percorsi guidati o questionari, anche avvalendosi di algoritmi predefiniti e procedure informatiche, in grado di assegnare in automatico la classe di rischio». Ma anche acquisendo una dichiarazione del cliente confermativa dei dati e delle informazioni fornite, in particolar modo quelli attinenti alla struttura proprietaria ed alla titolarità effettiva. Procedure semplificata infine per i casi di basso rischio di riciclaggio, in cui l'Avvocato sarà esentato dal raccogliere informazioni dettagliate sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e dallo svolgimento di una verifica specifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.