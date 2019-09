Si apre domani, mercoledì 25 settembre, presso Palazzo We Gil (Largo Ascianghi 5, Roma) la VI^ Conferenza dei Presidenti delle Corti di Appello dell'Unione Europea a cui partecipano oltre 40 Presidenti delle Corti di tutta Europa ed oltre 20 tra Presidenti e Procuratori generali delle Corti di Appello italiane.

Tra gli interventi quello del Presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi, del Vice Presidente del CSM David Ermini, del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione Giovanni Mammone, del Presidente e del Procuratore Generale della Corte di Appello di Roma Luciano Panzani e Giovanni Salvi.

Ad aprire i lavori della prima giornata, dopo i saluti introduttivi, il Presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi che svilupperà il tema dell'importanza "del dialogo orizzontale tra le Corti dei Paesi dell'UE per assicurare un sistema di tutele comuni, alla base di una effettiva cittadinanza europea".

Nel pomeriggio la Conferenza Europea proseguirà con i saluti introduttivi del Vice Presidente del CSM David Ermini, del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione Giovanni Mammone e di Mons. Vincenzo Paglia Presidente della Pontificia Academia Pro Vita. Chiude i lavori della prima giornata il Presidente della Corte d'Appello di Roma Luciano Panzani.

Giovedì 26 e venerdì 27 confronto tra il sistema italiano e quello europeo in merito al tema dell'autonomia e dell'indipendenza dei giudici, della selezione, della formazione e della valutazione professionale con gli interventi dei Presidenti delle Corti d'Appello dell'UE (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito-Scozia, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria).

Venerdì 27, dopo la relazione sul "sistema giudiziario della Città del Vaticano", il Consigliere laico del CSM Filippo Donati (Presidente della IX Commissione, affari internazionali) modera la sessione su "L'indipendenza dei Tribunali e dei Giudici in Europa" a cui partecipa anche il Presidente dell'ENCJ Kees Sterk.