"Alla vigilia di un'importante riforma della giustizia, ciò che noi avvocati chiediamo è di essere ascoltati come soldati in prima linea nel gestire situazioni che hanno un impatto così forte sulla vita di migliaia di famiglie italiane." Lo ha dichiarato Antonio de Notaristefani (Presidente dell'Unione Nazionale delle Camere Civili) nel corso dell'Assemblea Nazionale dell'associazione attualmente in corso a Bergamo. "Quello che auspichiamo è che, oltre ad un taglio netto dei tempi per arrivare a sentenza definitiva, si proceda a inserire norme che definiscano il campo d'azione di chi è chiamato a dirigere le aziende in crisi, definendo il ruolo dell'avvocato anche in virtù del suo ruolo di rappresentante pubblico", ha concluso de Notaristefani.