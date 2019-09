"La legge delega, prevista dal Governo per la riforma del processo civile, apre la possibilità di un confronto serio e costruttivo, per il quale è necessario che la classe forense si mostri compatta." Lo ha dichiarato Rosanna Rovere, membro dell'Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense (OCF), nel corso della prima delle tre giornate dell'Assemblea Nazionale dell'Unione Nazionale delle Camere Civili (UNCC) in corso in questi giorni a Bergamo. "Ogni anno l'eccessiva durata dei processi costa al nostro Paese l'1% del PIL, ma soprattutto scoraggia i cittadini, spingendoli a non affidarsi più del sistema giudiziario. I dati del Censis a riguardo sono chiari: il 30,7% degli intervistati rinuncia ad avviare azioni legali per la tutela di un proprio diritto a causa dei costi eccessivi, dell'inefficienza e della sfiducia nei confronti della magistratura".