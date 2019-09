"Siamo soddisfatti di questa accelerazione e della volontà della attuale maggioranza, e ritengo di tutte le altre forze parlamentari, di perfezionare in tempi rapidi il disegno di legge Bonafede sul patrocinio a spese dello Stato, strumento di tutela del diritto alla difesa dei più deboli. Naturalmente il Cnf non mancherà di fornire il proprio contributo per ulteriori migliorie durante il percorso parlamentare". Lo afferma Andrea Mascherin, presidente del Consiglio nazionale forense, in merito all'avvio dell'esame sulla riforma del patrocinio a spese dello Stato stabilito ieri dall'ufficio di presidenza della commissione Giustizia della Camera dei deputati.