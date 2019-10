ACCERTAMENTO

Studi di settore: bastano per rettificare quando il contribuente non si discolpa

Corte di cassazione - Sezione V civile - Ordinanza 30 settembre 2019 n. 24330

Il contribuente che non si presenta al contenzioso in fase predibattimentale per contestare il risultato dell'accertamento...

