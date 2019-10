Si è conclusa a Bergamo l'assemblea annuale dell'Unione Nazionale delle Camere Civili, l'associazione maggiormente rappresentativa degli Avvocati civilisti italiani. Oltre 200 avvocati, facenti parte di circa 60 Camere Civili provenienti da tutta Italia, si legge nel comunicato di chiusura, si sono confrontati sul ruolo degli Avvocati nella crisi e nel rilancio dell'impresa e sui temi caldi per l'avvocatura. Il Presidente avvocato Antonio de Notaristefani ha più volte sottolineato «la centralità del ruolo degli avvocati, quali garanti della legalità e dei diritti dei cittadini» ed ha auspicato «maggior coesione e confronto fra le componenti dell'avvocatura ed in particolare con i soggetti qualificati dallo stesso CNF come specializzati e maggiormente rappresentativi dai vari settori, come l'UNCC per il diritto civile». Con riferimento al confronto col Ministro Bonafede in ordine al progetto di riforma del processo civile, de Notaristefani ha affermato: "il diritto di difesa non è negoziabile" ribadendo poi che "ridurre le facoltà della difesa non accorcerà i processi". I civilisti, infine, hanno evidenziato tecnicamente come la attuale tempistica dei processi non è attribuibile agli avvocati; il codice di procedura prevede già oggi la possibilità di un processo celere, ma i precetti codicistici sono continuamente disattesi a causa della cronica carenza di organizzazione e risorse degli uffici giudiziari e della costante disapplicazione di quelle norme che consentirebbero una decisione immediata o in tempi ragionevoli dei processi che non richiedono istruttoria.