sanzioni amministrative

Unipol: Cassazione annulla confisca per 6mln all'insider secondario

Corte di cassazione - Sentenza 1° ottobre 2019 n. 24470

La Cassazione, sentenza n. 24470 di oggi, ha annullato la confisca per equivalente per oltre 6mln di euro comminata nel 2007 dalla Consob al finanziere Ennio Barozzi per "insider secondario" nell'acquisto di titoli Unipol. Barozzi a seguito di una soffiata dell'ex socio in affari Emilio Gnutti, riguardo la decisione dell'azienda di procedere al rimborso anticipato, si era procurato un finanziamento di 12mld di lire dal Banco di Brescia per comprare un numero di obbligazioni corrispondente.

