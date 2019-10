testamento biologico

L'Ads può decidere stop cure senza Dat in assenza di contrasti

Tribunali di Roma – Ufficio del giudice tutelare, decisione 23/9/2019

on una decisione innovativa, depositata il 23 settembre scorso, il Giudice Tutelare del Tribunale di Roma, ha ritenuto che l'amministratore di sostegno che abbia la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, anche in assenza di un testamento biologico, una volta ricostruita la volontà dell'amministrato in via presuntiva, ed in assenza di pareri contrari (di parenti e del medico), possa decidere di rifiutare le cure senza dover prima tornare davanti al giudice

