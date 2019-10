"E' stato un piacere per il Consiglio nazionale forense ospitare, all'incontro con oltre 300 avvocati rappresentanti di 130 Ordini su 140, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede alla sua prima uscita pubblica dopo l'insediamento del nuovo governo. Abbiamo preso atto con soddisfazione dell'impegno del ministro Bonafede a portare avanti i progetti di interesse dell'avvocatura, dal disegno di legge sull'avvocato in Costituzione assegnato alla commissione Affari Costituzionali del Senato, agli interventi migliorativi della normativa sull'equo compenso, alla riforma del patrocinio a spese dello Stato nonché della volontà di proseguire nell'ascolto delle istanze dell'avvocatura in merito alle riforme del processo civile e penale". Lo dichiara Andrea Mascherin, presidente del CNF che oggi ha organizzato un incontro di lavoro con il sistema ordinistico da poco rinnovato per affrontare i temi della giustizia.