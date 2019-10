La Sezione atti normativi del Consiglio di Stato ha sospeso l'espressione del parere sullo schema di decreto, inviato dal Ministero della Salute, relativo all'istituzione della banca dati nazionale sulle "Disposizioni anticipate di trattamento" (Dat) perché privo della "Relazione tecnica" sulla quantificazione degli oneri. Il parere è stato richiesto considerata la natura "regolamentare" dello schema. La norma (art. 1, co. 418, della legge n. 205 del 2017) dispone che per l'attuazione della banca dati è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2018. «Appare quindi chiaro – si legge nel provvedimento pubblicato il 7/10/19 - che il regolamento in esame, in quanto volto a dare attuazione a una disposizione di legge che ha previsto uno stanziamento per il conseguimento dell'obiettivo indicato dalla legge stessa, dovrebbe essere corredato di RT». «La Sezione ritiene pertanto necessario sospendere l'espressione del parere, in attesa dell'adempimento sopra indicato». Nel frattempo l'Associazione Luca Coscioni ha reso noto che il 16 dicembre prossimo è prevista l'udienza relativa al ricorso al Tar contro il Ministero della Salute per la mancata istituzione della Banca Dati. Il decreto doveva essere emanato entro il 30 giugno 2018.