CASO ALMAVIVA

Co.co.co. illegittime, il rifiuto dell'assunzione riduce il danno ma non pregiudica la conversione

Corte di cassazione - Sentenza 10 ottobre 2019 n. 25582

Nuova doccia fredda su Atesia, poi incorporata da Almaviva Contact, nel contenzioso con gli ex co.co.co. e lavoratori a progetto dei call center per il riconoscimento della natura subordinata del rapporto. La Cassazione, sentenza n. 25582 di oggi, ha infatti stabilito che l'invito rivolto al lavoratore a presentarsi in azienda del giugno 2007 non può essere considerato come una valida offerta di lavoro. Esso pertanto non rientra nell'ipotesi prevista dall'articolo 50 della legge 183 del 2010 (emanato ...

