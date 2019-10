strumenti finanziari

Trading online, banca risarcisce per vendita sopra "stop loss"

Corte di cassazione - Sentenza 14 ottobre 2019 n. 25843

Trading on line più sicuro per i risparmiatori. Fineco Bank dovrà infatti risarcire un risparmiatore, che operava sulla piattaforma "Power Desk 2", per aver venduto un pacchetto di azioni (per 156mila dollari), da lui acquistato servendosi in parte di un finanziamento dell'istituto, prima del raggiungimento della soglia al ribasso - "stop loss" – pattuita con la banca. Lo ha stabilito la Cassazione, sentenza n. 25843 di oggi, accogliendo (con rinvio) il ricorso del trader

