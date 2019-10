E' stata massiccia l'adesione degli Avvocati tributaristi all'astensione indetta da Organismo congressuale forense per i giorni dal 1° al 7 ottobre contro le modalità applicative degli Indici sintetici di affidabilità e l'intempestività dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione. Lo comunica l'Unione nazionale delle Camere degli avvocati tributaristi. Secondo i dati Uncat, infatti, si sono astenuti dalle udienze delle Commissioni tributarie oltre il 50% degli stessi avvocati, con punte fino al 100%. "Il dato di adesione, si legge in una nota, conferma l'allarme dell'avvocatura specialistica in ordine alle criticità degli ISA già evidenziate nel comunicato stampa adottato l'11 settembre scorso". "Uncat apprezza l'iniziativa del Ministero di Economia nella persona del viceministro Antonio Misiani di voler istituire un tavolo per rivedere tali criticità evidenziate dalle categorie professionali interessante con particolare compattezza. Uncat non mancherà di dare il suo apporto affinché la compliance tra Fisco e Contribuenti trovi effettiva e concreta attuazione anche sul delicato tema degli ISA".