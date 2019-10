risarcimento del danno

Trading online, l'errore della banca non travolge l'operazione

Corte di cassazione - Sentenza 15 ottobre 2019 n. 26077

Se la banca sbaglia nell'esecuzione dell'ordine di acquisto via internet e manda il trader in rosso, non rispettando il limite massimo della provvista sul conto corrente, il risarcimento è comunque limitato al danno subito e non si estende all'intera somma investita perché l'operazione resta valida. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 26077 di oggi, rigettando il ricorso di un risparmiatore contro Intesa San Paolo. La Suprema corte ha così confermato il verdetto della Corte di appello ...

