L'avvocato napoletano Fortunato tra candidati a Mediatore Ue

C'è anche un italiano nella rosa dei cinque candidati a diventare il prossimo Mediatore europeo

(Ombudsman): è l'avvocato napoletano Giuseppe Fortunato, attuale difensore civico della Regione Campania.

Il Parlamento europeo ha selezionato cinque nomi, in base ai requisiti anche a livello di curriculum, tra i candidati alla carica. Oltre a Fortunato, sono in corsa Julia Laffranque, Nils

Muiznieks, Cecilia Wikstroem ed Emily O'Reilly. Quest'ultima ricopre attualmente l'incarico di Ombudsman Ue e punta a essere riconfermata.

Il presidente dell'Eurocamera David Sassoli annuncerà formalmente la rosa dei candidati il prossimo 13 novembre, mentre il voto nella commissione Petizioni del Parlamento Ue è

previsto per l'inizio di dicembre. Il via libera finale al nuovo Ombudsman Ue arriverà attraverso il voto dell'assemblea plenaria di Strasburgo in calendario dal 16 al 19 dicembre.