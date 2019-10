Giustizia:venerdì sciopero avvocati contro stop prescrizione

Uno sciopero di tutti gli avvocati

contro lo stop alla prescrizione dopo il primo grado che entrerà

in vigore il primo gennaio del 2020. Lo ha proclamato

l'Organismo Congressuale Forense ed è un'iniziativa che si

aggiunge a quella dei penalisti, che da lunedì scorso si

astengono dalle udienze e continueranno a farlo sino alla fine

della settimana. "L'entrata in vigore della riforma della prescrizione

nell'attuale formulazione avrebbe gravissime conseguenze sui

diritti fondamentali dei cittadini", afferma il coordinatore

dell'Ocf Giovanni Malinconico. "Contrariamente al dichiarato

intento che ne ha accompagnato l'emanazione, questa disposizione

determinerebbe infatti una sostanziale ed insanabile incertezza

riguardo al periodo di svolgimento dei processi penali nel grado

di appello ed un allungamento sine die dei tempi di definizione,

compresi per di più i procedimenti in cui l'imputato sia stato

assolto in primo grado". Per risolvere "il grave problema della intollerabile

dilatazione dei tempi del processo" servono "opportune" riforme

processuali e, "soprattutto, l'assegnazione alla Giustizia di

adeguate risorse umane ed economiche rivenienti dalla fiscalità

generale".