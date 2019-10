PROCREAZIONE ASSISTITA

La procreazione assistita tra soggetti dello stesso sesso non inciampa sulla Costituzione

Corte costituzionale - Sentenza 23 ottobre 2019 n. 221

In materia di procreazione assistita la Consulta (sentenza n. 221 di oggi ) non ha rilevato alcuna questione di illegittimità costituzionale tra Pma e norme interne, soprattutto quando si parla di soggetti dello stesso sesso. A tal proposito già la Corte di Strasburgo ha affermato, per altro verso, che il concetto di «vita privata», di cui all'articolo 8 CEDU, comprende il diritto all'autodeterminazione e, dunque, anche il diritto al rispetto della decisione di diventare genitore e su come diventarlo ...

