Nomina Pg Cassazione,Csm convoca candidati il 4 e 5 novembre

La Commissione per gli incarichi

direttivi del Csm ha disposto l'audizione di tutti i nove

candidati alla nomina di procuratore generale della Cassazione,

posto rimasto scoperto a luglio scorso con le dimissioni di

Riccardo Fuzio. Fuzio ha lasciato in anticipo la magistratura

dopo essere stato iscritto nel registro degli indagati per

rivelazione di segreto d'ufficio, a latere dell'inchiesta per

corruzione a carico del pm romano Luca Palamara.

Tre sono i candidati "esterni" alla Corte di Cassazione: i Pg

di Roma, Giovanni Salvi, di Napoli, Luigi Riello e di Venezia,

Antonello Mura. Gli altri concorrenti sono tutti magistrati

della Suprema Corte. Un gruppo nutrito appartiene alla procura

generale. Si tratta degli avvocati generali Luigi Salvato,

Marcello Matera (già consigliere del Csm ) e Renato Finocchi

Ghersi (in passato dirigente al ministero della Giustizia) e del

sostituto Pg Giovanni Giacalone. Completano l'elenco i

presidenti di sezione Giuseppe Napolitano e Giacomo Fumu.