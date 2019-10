CONDOMINIO

Condominio: la ripartizione spese sussiste tra usufruttuari e nudi proprietari

Corte d'appello di Napoli - Sezione VI civile - sentenza 1° marzo 2019 n. 1184

La delibera con cui il condominio approva il preventivo o il rendiconto per le spese, ordinarie e straordinarie, deve, a pena di invalidità per contrarietà alle norme che disciplinano i diritti e gli obblighi dei partecipanti al condominio, distinguere analiticamente quelle occorrenti per l'uso da quelle necessarie per la conservazione delle parti comuni. Lo precisa la Corte d'appello di Napoli con la sentenza n. 1184/2019. Tale differenziazione è utile per individuare le spese a carico dell'usufruttario ...

