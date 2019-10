Anm: al via il Congresso per riflettere sui temi caldi della giustizia

MAGISTRATURA



L'Associazione Nazionale Magistrati celebra il suo XXXIV Congresso, in un passaggio cruciale per la Magistratura italiana. "In nome del popolo italiano. Le persone, il potere, la legge": dal 29 novembre al 1° dicembre, a Genova, un appuntamento per interrogarsi sul "fondamento e la legittimazione del nostro potere, e sulla fiducia che le persone nutrono nella Giustizia; rifletteremo sull'essere e sull'apparire imparziali, e sul rapporto tra primato della legge e autonomia ed indipendenza della giurisdizione. Dibatteremo sui fondamentali temi del governo autonomo della Magistratura, tra crisi e prospettive di riforma, e dell'associazionismo giudiziario, confrontandoci sull'attualità delle idee e dei modelli su cui si fonda".