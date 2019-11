Bonafede, istituzioni difendano indipendenza magistratura

GIUSTIZIA

"Tutte le istituzioni devono sentirsi chiamate a difendere l'indipendenza della magistratura da ogni possibile attacco, da ogni tentativo di erosione scaturente da particolari contesti, degenerazioni o contingenze che possano rappresentare il pretesto per attaccare strumentalmente un così alto principio ordinamentale". Lo ha detto il ministro della

Giustizia, Alfonso Bonafede, nel suo intervento ad un corso della Scuola Superiore di Magistratura, che si è svolto a Roma a Palazzo Koch. Per Bonafede "difendere l'indipendenza della magistratura equivale a difendere un valore irrinunciabile per il futuro del

nostro Paese".