Carceri: Bonafede, avviati a lavoro 4500 detenuti

GIUSTIZIA/2

"Da quando sono ministro abbiamo avviato al lavoro 4500 detenuti, attraverso i lavori di pubblica

utilità", "che non vengono pagati", ma con cui i reclusi stessi "cominciano a lavorare per la società" e acquisiscono un "bagaglio professionale". Lo ha detto il ministro della

Giustizia Alfonso Bonafede, intervistato da Milena Gabanelli su Corriere.it sul tema del lavoro nelle carceri. Un detenuto che lavora "è un vantaggio per tutti", ha detto Boanfede, spiegando che "è dimostrato che chi lavora ha minore probabilità di tornare a delinquere". I soldi per il lavoro in carcere "non sono tanti" ha aggiunto il Guardasigilli, che ha parlato di 110 milioni di euro, incrementati quest'anno di 8 milioni, cifra che "sarà confermata per il prossimo anno".

Proprio per questo "ho incentivato i lavori di pubblica utilità che sono sostanzialmente a titolo gratuito, con un piccolo rimborso spese". Sinora sono stati sottoscritti 70 protocolli e a Palermo i detenuti curano gli argini dei fiumi, mentre a Roma e Genova si occupano di segnaletica stradale e della manutenzione del verde.