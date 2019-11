SUCCESSIONI E DONAZIONI

Successioni: l'incapacità a testare deve essere assoluta e non momentanea

Tribunale di Caltagirone - sezione civile - sentenza 8-10 aprile 2019 n. 110

Per decretare l'incapacità a testare occorre dimostrare la sua incapacità assoluta di autodeterminarsi. Lo chiarisce il Tribunale di Caltagirone con la sentenza n. 110/2019. Condizioni che occorrono. Per la configurabilità dell'incapacità naturale del testatore, è necessaria l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche e intellettive del de cuius, bensì della prova che, a cagione di un'infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, ...

