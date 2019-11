ASSICURAZIONI

Cassazione: la condanna penale non blocca in sede civile il massimale

Corte di cassazione - Sezione III civile - Ordinanza 13 novembre 2019 n. 29328

La condanna in sede penale al risarcimento della vittima di incidente stradale in solido tra assicurato e assicurazione non impedisce in sede...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24