Biotestamento: Speranza, acquisito parere Consiglio di Stato

"Grazie alla proficua collaborazione

con il Consiglio di Stato, il ministero della Salute, proprio in questi giorni, ha acquisito il definitivo parere della "Sezione Consultiva per gli atti normativi" sulla istituzione della Banca Dati Nazionale sulle disposizioni anticipate di trattamento (Dat)". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo stamani al primo Open Day della Giustizia

Amministrativa in corso presso Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato.

Grazie alla legge 205 del 2017, ha ricordato il ministro, "ogni persona maggiorenne e in grado di intendere e volere in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche". La costituzione della Banca Dati Nazionale era conditio sine qua non per l'effettiva entrata in vigore della legge sulle Dat.