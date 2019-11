Cds: a palazzo Spada si celebrano i 130 anni dell'istituzione della IV sezione

Mercoledì 20 novembre dalle 9, presso il Consiglio di Stato, (Palazzo Spada – Sala di Pompeo – 1° piano) si terrà un Convegno per ricordare i 130 anni dall'istituzione della Quarta Sezione Giurisdizionale.

Aprirà i lavori il Presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi, seguirà il saluto del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione Giovanni Mammone.

Il Convegno, in linea di continuità con l'Open Day, si propone di tracciare il percorso storico della Giustizia Amministrativa individuando i profili di attualità del sistema di tutele nei confronti del potere pubblico.

Il Convegno si articola in tre Sessioni: la Prima sull'evoluzione delle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato dal punto di vista storico-istituzionale, la Seconda Sessione sulla trasformazione del sindacato del giudice amministrativo e la Terza sull'evoluzione delle forme di tutela offerte dal giudice amministrativo.

Al Convegno di studi partecipano alti magistrati, avvocati e professori, tra cui: il Presidente della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi e il Presidente emerito Paolo Grossi, il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato Sergio Santoro, il Presidente emerito Alessandro Pajno e il Presidente della Quarta Sezione Luigi Maruotti; il Presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema, il Consigliere della Corte Suprema di Cassazione Enrico Scoditti, il Presidente di Sezione del Consiglio di stato Antonino Anastasi e il Consigliere Elena Quadri, i Professori Bernardo Sordi (Università di Firenze), Anna Maria Poggi (Università di Torino), Stefano Cognetti (Università di Macerata), Diana Urania Galletta (Università Statale di Milano), Riccardo Villata (Università Statale di Milano) e Fabio Merusi (Università "Guglielmo Marconi" di Roma).