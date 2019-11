BANCHE

La restituzione delle somme del mutuo va provata con elementi costitutivi la domanda

Corte di cassazione - Ordinanze nn. 6 agosto 2019 n. 21013 e 5 agosto 2019 n. 20896

L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. (Nella specie, ha osservato la Suprema corte, con l'ordinanza n. 21013/19, il convenuto nel costituirsi in giudizio aveva affermato che il versamento sul suo conto corrente era stato eseguito per coprire una distrazione di fondi operata a sua insaputa dall'attore, che aveva la delega ...

