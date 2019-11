AVVOCATI

Avvocati d'ufficio: iscrizioni solo online dal 15 gennaio

Elenco per tenuta e aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati - Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale

Iscrizioni solo online dal 15 gennaio 2020, obbligo formativo più stringente e niente limiti alla sostituzione processuale. Sono alcune delle principali novità contenute nel Regolamento per la tenuta dell'elenco nazionale difensori d'ufficio deliberato dal Consiglio Nazionale Forense ed entrato ufficialmente in vigore il 27 ottobre 2019. Si pubblica anche la Relazione per la tenuta e aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati.Proprio in vista dell'attivazione del nuovo gestionale, ...

