CONTRATTO DI VENDITA

Immobili: il promissario acquirente inadempiente deve pagare l'indennità di occupazione

Corte di cassazione - Sezione IV - Sentenza 9-10 aprile 2019 n. 844

La somma di denaro che, all’atto della conclusione di un contratto preliminare di compravendita, il promissario acquirente consegna al promittente venditore a titolo di caparra confirmatoria, assolve la funzione, in caso di successiva risoluzione del contratto per inadempimento, di preventiva liquidazione del danno per il mancato pagamento del prezzo. La sentenza. Il tribunale di Bergamo con la sentenza 10 aprile 2019 n. 844 ha precisato che il danno da illegittima occupazione dell’immobile, nel ...

