"Riaprire il tavolo sulla riforma delprocesso civile solo per inserire l'istituto della negoziazione assistita nel processo del lavoro non basta, perchè molte, anzi troppe, sono le criticità di questa pessima riforma". Lo sostiene l'Associazione nazionale forense, che chiede di riavviare il confronto su tutto il provvedimento. E invita le istituzioni forensi a non accettare "soluzioni al ribasso a danno della giustizia, delle persone, dei cittadini e degli avvocati".

"Non vorremmo che questa riapertura a tempo fosse l'escamotage per distogliere l'attenzione da un progetto di riforma che nessuno (avvocati, accademia, giudici) vuole". dichiara il segretario generale Luigi Pansini.