risarcimento del danno

Causa di servizio, la mancata predisposizione dei presidi integra il nesso

Corte di cassazione - Sentenza 12 dicembre 2019 n. 32486

Il mancato utilizzo di presidi protettivi da parte del dipendente consente di rinvenire il nesso causale con la malattia anche in presenza di una patologia multifattoriale. La Corte di cassazione, sentenza n. 32486 di oggi (segnalata per il Massimario), ha così accolto il ricorso per il risarcimento del danno degli eredi di un autista/barelliere della Croce rossa morto dopo avere contratto l'epatite virale (evolutasi in cirrosi epatica). La Corte di appello di Napoli, invece, aveva escluso il nesso, ...

