Aumenta di 15 unità la dotazione dell'Avvocatura dello Stato. Le procedure concorsuali saranno disposte anche in deroga ai limiti assunzionali in materia di pubblica amministrazione e turn over. È questo l'effetto di un emendamento - Articolo 18-bis (Disposizioni in materia di organico dell'Avvocatura dello Stato) - al Ddl bilancio approvato in Commissione Bilancio del Senato. La spesa prevista è di 472mila euro per il 2020; sale a 1.885mila euro nel 2021; a 1.920mila euro nel 2022, per arrivare poi a quasi 3mln nel 2029. È incrementata invece di 25 unità la dotazione organica non dirigenziale.

Per supportare l'Agente di Governo a difesa dello Stato italiano davanti alla Corte Edu è prevista, invece, la nomina di un massimo di 8 esperti, per non più di 3 anni, con un compenso non superiore ai 40mila euro