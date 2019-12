Per garantire l'efficienza degli uffici di esecuzione, il Ministero della Giustizia è autorizzato, nel triennio 2020-22, a bandire un concorso, anche in deroga ai vincoli, per assumere fino a 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria, per una spesa di 1.890 mila euro per il 2020 che sale fino a 2.106mila euro nel 2030. Lo prevede un emendamento - Articolo 49-bis (Procedure concorsuali per assumere a tempo indeterminato fino a 18 unità di personale dirigenziale non generale degli uffici di esecuzione penale esterna) - al Ddl bilancio approvato in Commissione Bilancio del Senato.