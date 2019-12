Cambiano le attribuzioni degli Organi periferici del Ministero della Giustizia sede di Uffici giudiziari, a cui erano già state trasferite una serie di competenze dal Dlgs 240/2006 che ora viene modificato. In particolare, a seguito di una rideterminazione in aumento degli organici, e con il coinvolgimento per alcuni profili del presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, gli Uffici si occuperanno degli acquisti di beni e servizi per le gestioni periferiche. È questo l'effetto di un emendamento - "Articolo 52-bis (Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero della Giustizia)" - al Ddl bilancio approvato in commissione Bilancio del Senato nella maratona notturna terminata questa mattina. Inoltre, gli Organi periferici si occuperanno delle analisi comparative dei costi dei beni e della gestione delle risorse; della predisposizione dei programmi per l'acquisto, la permuta e la vendita dei beni adibiti ad uffici giudiziari. Più in generale, avranno funzioni di raccordo per l'edilizia giudiziaria. Per svolgere queste attività è prevista l'assunzione, anche in deroga, attraverso un bando nel triennio 2020-22, di 10 unità di livello dirigenziale e 150 unità di personale amministrativo. Il nuovo regolamento di organizzazione sarà emanato con un Dpcm entro il 31 luglio 2020.

Il Ministero della Giustizia stipulerà anche specifiche convenzioni con l'Agenzia del Demanio e il Ministero delle Infrastrutture per individuare immobili in dismissione da destinare agli uffici giudiziari, prevista per questo capitolo una spesa di 6,9mln di euro