risarcimento del danno

Rc auto, alle S.U. l'estensione della copertura alle aree private

Corte di cassazione - Ordinanza 18 dicembre 2019 n. 33675

Potrebbe essere una svolta rilevante per l'Rc auto. Le Sezioni Unite dovranno infatti stabilire se l'assicurazione obbligatoria copra anche i sinistri avvenuti sulle strade private, non assimilabili a quelle pubbliche. Una conclusione, riconosce la Cassazione, «suscettibile di essere apprezzata anche in chiave di analisi economica del diritto, per le ricadute che potrebbe implicare: per un verso un incremento finale dei premi assicurativi, per l'altro di redistribuzione sociale dei costi dei sinistri, ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24