La Cassazione, sentenza n. 34064 di oggi, ha definitivamente bocciato l'istanza di Alitalia (Linee Aeree Spa in Amministrazione straordinaria) nei confronti della Agenzia delle Entrate per il rimborso degli importi corrisposti a titolo di Iva sui diritti di imbarco aeroportuali negli anni 2006, 2007 e 2008. «In tema di IVA sul corrispettivo del servizio di trasporto aereo, spiega infatti la Suprema corte, i diritti di imbarco vanno inclusi nella relativa base imponibile, atteso che il loro costo, necessariamente sostenuto dalle compagnie per la prestazione di quel servizio, e dalle stesse addebitato, in via di rivalsa, ai passeggeri, va ad integrare il prezzo del biglietto dai medesimi pagato». Nel maggio 2014, la Ctr Lazio si era già espressa in questo senso affermando che «i diritti di imbarco sono in ogni caso elementi della base imponibile dell'lva, essendo errata l'asserzione secondo cui lo svolgimento del servizio di trasporto da parte della società contribuente può prescindere dall'attività di riscossione dei diritti d'imbarco, atteso che il vettore è tenuto al pagamento dei diritti d'imbarco proprio allorquando si verifica il presupposto di legge del movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile».