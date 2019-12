nesso causale

Responsabilità omissiva del medico, valutare anche la diligenza del paziente

Corte di cassazione - Sentenza 20 dicembre 2019 n. 51479

Non può essere data per scontata la responsabilità del medico accusato di aver cagionato l'interruzione della gravidanza di una sua paziente, a cui effettivamente non aveva prescritto il test antirosolia, se il comportamento della donna, nelle visite precedenti, non era stato tale da far presumere con ragionevole certezza che si sarebbe attenuta alle indicazioni ricevute. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 51479 di oggi, accogliendo, con rinvio, il ricorso di un ginecologo.

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24