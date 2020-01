Migliora la situazione della giustizia civile. Negli ultimi tre anni è calata la durata media dei processi e Tribunali e Corti di appello stanno gradualmente abbattendo l'"arretrato patologico", quella montagna di cause che pendono da oltre tre anni e che proseguendo con gli stessi ritmi potrebbe essere dimezzata in un arco di tempo che va dai 5 ai 7 anni. E' il quadro che emerge dall'analisi dei programmi di gestione degli uffici giudiziari compiuta dalla Settima Commissione del Csm, che in un documento destinato al plenum evidenzia lo sforzo straordinario di Tribunali e Corti di appello e parla di risultati rimarchevoli soprattutto per l'abbattimento dell'arretrato.



Passando in rassegna i piani con i dirigenti degli uffici giudiziari danno conto dell'uso delle risorse per realizzare gli obiettivi indicati a livello nazionale e sovranazionale, a cominciare dalla durata

ragionevole dei processi, relativi al 2017, al 2018 e al 2019, la Commissione segnala un trend positivo costante di abbattimento dell'arretrato patologico. E mette in evidenza la capacità degli uffici giudiziari, pur in contesti sfavorevoli, di definire un numero di procedimenti maggiore delle nuove iscrizioni e di ridurre, al tempo stesso, la durata media dei processi.



Scendendo nel dettaglio nei Tribunali il tasso di riduzione dell'arretrato è passato dal 7% nel 2017 al 9% nel 2018. Se si proseguisse con lo stesso tasso di smaltimento, la massa di processi che pendono da oltre tre anni -pari a 569.816 fascicoli alla data del 31 dicembre 2018- si dimezzerebbe in circa 7 anni.



Nelle Corti d'Appello nello stesso anno sono calate di oltre il 13% le cause a rischio "legge Pinto", quelle per cui lo Stato è chiamato a risarcire chi ha subito un danno per la durata irragionevole del processo. Mantenendo gli stessi ritmi, secondo l'analisi del Csm, in circa 5 anni l'arretrato patologico sarebbe ridotto a metà.