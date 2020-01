opposizione all'esecuzione

Conversione del pignoramento, da soddisfare i creditori intervenuti sino all'udienza di decisione

Corte di cassazione - Sentenza 13 gennaio 2020 n. 411

Nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento si deve tener conto anche dei creditori intervenuti successivamente all'istanza presentata dal debitore, e fino alla udienza in cui il giudice dell'esecuzione determina con ordinanza la somma dovuta. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 411 del 13 gennaio 2020 segnalata per il "Massimario". Respinto dunque il ricorso del debitore esecutato (la richiesta di conversione era del 26 settembre 2014) contro ...

