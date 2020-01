"Apprezzamento per il metodo di confronto proseguito dal ministro Bonafede sui temi della giustizia" viene espresso dal presidente del Consiglio nazionale forense Andrea Mascherin, che giudica positivamente sia la "riconvocazione, questa mattina, del tavolo sulla riforma del

processo civile" sia "l'accoglimento di importanti proposte presentate dall'avvocatura".

Mascherin e il consigliere del Cnf Andrea Pasquin hanno partecipato stamattina all'incontro, presieduto dallo stesso Guardasigilli, e in cui c'erano anche i rappresentanti dell'Organismo congressuale forense, dell'Associazione nazionale magistrati, dell'Unione nazionale delle Camere civili, dell'Associazione italiana giovani avvocati e infine dell'Associazione Giuslavoristi italiani.

"Riteniamo essenziale promuovere il ruolo dell'avvocato anche attraverso l'effettiva previsione della negoziazione assistita in materia di lavoro, da attribuire agli avvocatigiuslavoristi", dice Mascherin, che parla di un'"importante eapprezzabile apertura" proprio su questo tema da parte delministro.

Occorre anche "rivedere alcune parti del testo di riforma, con particolare riferimento al mantenimento degli spazi di interlocuzione difensiva attualmente previsti anche per evitare il proliferare di liti sul rito civile", come sottolinea Pasqualin.

I rappresentanti del Cnf hanno anche richiamato l'attenzione del ministro sulla notizia della costituzione tra un grande istituto di credito e due importanti studi legali di una società di capitali destinata a gestire parte del contenzioso della banca, per sostenere la necessità "di un tempestivo interventonormativo che affermi il divieto per la società di assumere incarichi dal socio di capitale".